待ICAO邀請函 外交部：已做好準備

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外交部今天表示，目前還在等待國際民航組織（ICAO）大會邀請函，外交部已做好相關準備，包括未獲邀請的備案。

外交部國際組織司長徐佩勇上午在例行記者會說，目前還在等待ICAO大會邀請函，「當然希望愈早收到愈好」，但收到邀請函前不便多說。

媒體另詢問關於亞太經濟合作會議（APEC）的特使人選，徐佩勇表示，這次APEC大會主辦方特使7月底已造訪台灣，但雙方基於默契不會多說明。至於APEC特使人選，由總統府決定、說明。1050920

(中央社)