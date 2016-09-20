傳承KANO精神 耕元盃少棒賽復辦
為紀念電影KANO中的第三棒、游擊手陳耕元，陳耕元的孫女、民進黨立委陳瑩今天表示，將在23至25日復辦耕元盃少棒錦標賽，將KANO努力不懈的精神傳承下去。
陳瑩上午在立法院召開「耕元盃少棒重啟賽事」記者會，邀請KANO監製、編劇的導演魏德聖、有假日飛刀手稱號的前職棒選手陳義信、有萬人迷封號的前職棒選手王光輝出席。
電影KANO中的第三棒、游擊手日文名字為上松耕一，中文名字是陳耕元，他是前台東縣長陳建年的父親、也是陳瑩的阿公。
陳瑩說，陳耕元在加入嘉義農林學校打球後，遠赴日本留學，回到台灣後繼續擔任教師與棒球教練，還曾接任台東專校校長一職，有亞洲鐵人稱號的楊傳廣，就是陳耕元所挖掘的運動選手。
她表示，1985年陳建年為了紀念陳耕元，與陳耕元的學弟郭光也共同創辦耕元盃棒球賽，但辦了5屆之後因故停辦。
陳瑩說，自己身受阿公的影響，對棒球有著熱愛與執著，不曾忘記恢復舉辦耕元盃，今年終於重新啟動耕元盃。
魏德聖說，很高興耕元盃能夠重新啟動，他覺得台灣棒球需要的不只好的球員，還有觀眾的培養，比賽除了創造更好的球隊、球員外，還能塑造出素質更高的觀眾、瘋狂的球迷，也許可以從台東開始，擴散到全台灣。
他說，KANO中最吸引他與球員的一句話，就是「想不想在5萬人面前打球」，因為球員在滿場觀眾前打球，是很亢奮的一件事，希望體育署、原民會能夠加入，讓觀眾滿場、讓球員素質也因更有榮耀感而提升。
陳義信也說，謝謝原民會與體育署，很高興耕元盃能夠續辦。1050920
(中央社)
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