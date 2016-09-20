台大研究 颱風後自來水致癌物恐增倍
去年颱風蘇迪勒颱風造成大台北原水濁度飆升，民生用水品質受影響，台大和成大研究團隊發現，短期暴雨會影響集水區水質，水中致癌物恐飆升4成到2倍。
台灣大學環境工程研究所、成功大學環境工程系組成的研究團隊，透過實際採集水樣，證實短期暴雨對集水區水質的影響，水中的致癌物總三鹵甲烷（TTHM）、溶解性有機碳（DOC）飆升4成到2倍，推翻以往煮沸自來水就安全的觀念，研究登上國際期刊「Nature-Scientific Reports」。
研究指出，去年颱風蘇迪勒與後續的颱風杜鵑，造成大台北水源原水濁度飆到3萬9300度，濁度1萬度以上的延時超過12小時，超出自來水廠可處理上限，影響民生用水品質，也衍生民眾搶購市售瓶裝水與花錢清洗水池、水塔及開飲機的窘境，而過去在水中致癌物質在短期暴雨對集水區水庫水質的影響卻一直被忽略。
研究團隊在颱風蘇迪勒颱風來襲的前、後，沿直潭水廠的供水幹管到公館採取水樣，並加以分析，發現颱風後兩天的自來水與飲水台水質的總三鹵甲烷、溶解性有機碳等，比颱風前升高4成至2倍多，對飲用水安全造成嚴重影響。
過去各界多認為自來水煮沸就安心，研究也發現，颱風過後的自來水經煮沸5分鐘，致癌物總三鹵甲烷的總去除率才達70%。1050920
(中央社)
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