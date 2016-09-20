樂齡大學彌補失學遺憾 長者遇人生第二春

「吃1歲，學1歲」，64歲的蔡世明因兒時困苦，連小學都沒畢業，後來就讀高師大樂齡大學，還加入合唱團，他笑說讀樂齡大學就像遇到人生第二春。

教育部今天舉行105學年樂齡大學聯合開學典禮，由樂齡學員奉上巨型拜師帖，並準備芹菜、蓮子、紅豆、紅棗、桂圓、乾瘦肉條等6項束脩，表達拜師的心意。

教育部次長蔡清華表示，教育部自99學年實施樂齡大學，開啟長者進入大學的契機，面臨少子化現象，樂齡大學則逆勢成長，從99學年的56所到105學年的108所，今年就有約3750多個名額，提供55歲以上的民眾進入大學圓夢，希望藉由樂齡大學，讓長者學習新知、拓展人際關係。

64歲的蔡世明說，小時候生活困苦，連小學都沒畢業，後來畢業於高師大研究所的女兒一直鼓勵他念大學，還幫他報名高師大樂齡大學，進樂齡大學後，他才發現學校這麼好玩，愛唱歌的他還加入合唱團，之後參加公益演唱會，更四處義唱，還戒掉多年嚼檳榔和抽菸的習慣。

「吃1歲，學1歲」，蔡世明表示，到樂齡大學就讀，就好像談戀愛一樣，遇到自己人生的第二春，他鼓勵其他退休長者有機會要站出來，多多參加樂齡大學，對個人成長很有幫助。

59歲的陳東興原本經商，後來因身體出狀況，在50歲時提早退休。陳東興表示，剛退休時常和朋友小聚，後來發現朋友都有自己的生活重心，有的還在為生活忙碌，自己卻很茫然，之後看到高雄餐旅大學推廣教育中心的簡章，想到吳寶春的歐式麵包，也燃起身上的烘焙魂。

讀完烘焙課程後，陳東興也考取丙級烘焙證照，後來看到高餐大樂齡大學的訊息，發現課程規劃非常多樣，什麼都可以學，因此進入樂齡大學就讀，他對咖啡課程特別有興趣，原本用虹吸式煮咖啡20多年的他，現在從義式咖啡機、美式咖啡機都能上手，對咖啡品種也有深入了解。1050920

(中央社)