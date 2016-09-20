視網膜剝離醫材10月納健保 年嘉惠千人
部分嚴重視網膜剝離患者，手術中得靠著特殊醫療器材「重水」把視網膜暫時貼回原位，健保署今宣佈「重水」10月起納健保給付，患者最多可下3.5萬元，每年將有約1100人次受惠。
健保署醫審及藥材組科長周清蓮今天表示，視網膜是一層薄薄的、近乎透明的神經纖維與感光細胞合成的組織，緊緊附著在眼底內壁，視網膜如因裂孔、發炎或其它原因導致剝落，就是視網膜剝離。
根據衛福部健保署統計，台灣每年有1000至2000人發生視網膜剝離，一般人產生視網膜剝離率約千分之1，如有600度以上的高度近視者，發生風險則可能提高10倍。
周清蓮表示，早期發現的單純視網膜裂孔，可利用雷射或冷凍治療，但複雜性的視網膜剝離，則需開刀將剝離的視網膜貼回到原位，是較困難的手術，不少醫師會建議患者自費每組新台幣1萬多元的「全氟碳化物液體」（俗稱「重水」），將視網膜暫時黏回去，提高手術成功率。
她指出，近期藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議決議，10月1日起將「重水」納入健保，一組健保給付8750元，給付條件為巨型裂孔視網膜剝離、視網膜剝離併纖維化、牽引性視網膜剝離、復發性視網膜剝離的病患，每人每眼終身最多限制申報2次，每人雙眼最多可省下3萬5000元。
周清蓮說，依據臨床專科醫師預估，每年約有1100人次受惠，費用支出約962萬元。
健保署提醒，視網膜剝離時並不會感到任何疼痛，但可能會看到一片黑影、看東西時影像扭曲變形、視力減退、有閃爍的光芒或色澤改變等情況，呼籲民眾提高警覺，儘速就醫；有高度近視或曾有視網膜剝離家族史的民眾，則應定期追蹤，以利及早診斷、治療。1050920
(中央社)
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