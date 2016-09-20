涉開槍尋仇案 台南東山黑幫張姓主嫌落網

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8月初到中西區永華路民宅開槍的張姓主嫌（右1）落網，在刑大隊部與警方對話仍談笑風生。（程炳璋攝）

台南市8月初因為黑道賭債糾紛，引發中西區、東山區兩地街頭連串開槍尋仇事件，在中西區黑幫投案後，僅剩東山區主嫌張家銘拒捕逃逸，他一個月來在新營、鹽水四處躲藏，19日躲進南鯤鯓代天府膳房內藏匿，立刻遭警方尾隨逮捕。

他坦承犯案，警方另逮獲陳、王兩名共犯，並起出做案兩把改造短槍。

(中時)