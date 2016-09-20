立院協商大法官人事 許宗力遭藍委質疑有違憲疑慮

國民黨團認為，司法院長被提名人許宗力有違憲疑慮。（張鎧乙攝）

立法院長蘇嘉全日前召集朝野協商，討論行使大法官人事同意權的時程，不過國民黨團對司法院長被提名人許宗力有違憲疑慮，國民黨團總召廖國棟認為，司法院長應該用最高的道德標準要求，不能有任何瑕疵，許並不符各界期待。

立委賴士葆說，蔡英文總統因為法界反彈，就撤換原本提名的謝文定與林錦芳，現在法界對許宗力也有疑慮，為何民進黨又急著通過？若立院未好好把關，未來「違憲院長」的名號也會一直跟著許宗力。

(中時)