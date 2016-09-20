偏鄉聯外道塌陷難行 立委現勘盼速修

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台南市龍崎區南162線往土崎里考潭部落的道路，在9月初的大雨加上颱風莫蘭蒂過境影響，造成塌陷無法通行，部落交通幾近中斷。立委王定宇今天辦理會勘，盼趕快動工修復。

民進黨立委王定宇上午邀集行政院農業委員會水土保持局台南分局、龍崎區公所等單位代表前往會勘，希望能將塌陷路段修復，方便部落居民通行。也有居民擔心，若塌陷情況擴大，部落的聯外交通可能完全中斷。

王定宇指出，這條考潭部落的聯外道路在9日的一波雨勢過後出現塌陷；颱風莫蘭蒂過境後，情況更加嚴重，路面高低落差最大已達約1.5公尺，讓需要使用這條道路的居民苦不堪言。

龍崎區長蕭琇華表示，這條路因可連接關廟區與龍崎區，平常的車流量不少；現在只先放置木板供人步行通過，車輛則無法通過。區公所已向市府通報災害復建，初估經費要新台幣300萬元；加上這條路還有私有地的持分，狀況比較複雜一些。

王定宇指出，希望相關單位設法解決土地使用方面的問題，讓復建工程儘速進行，早日解決居民通行問題。1050920

(中央社)