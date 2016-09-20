推特拚用戶成長 140字限制解禁

我要評比

美國社群網站推特（Twitter）今天宣布放寬推文140字限制，以擴大對用戶的吸引力，藉此力拚用戶成長。

法新社報導，推特早在5月就宣布將調整字數限制，如今終於正式生效，未來用戶在推文中安插照片等，都不算進字數限制。

推特主管在舊金山總部推文說：「用戶如今可以隨心所欲、暢所欲言了。」

用戶在推文中插入照片、影片和民調皆不算進字數限制，轉發別人推文時，也不算進轉發者文的字數限制當中。

推特此舉旨在放寬而非取消140字限制。

分析師說，推特用戶數過去一年呈現成長停滯，因此推特必須在既有的名流、政治人物和記者等核心用戶外，拓展其他客群。

推特迄今尚未獲利，但推特已推出廣告，希望將網友點擊率轉化成「現金」。1050920

(中央社)