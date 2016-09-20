認養代替購買 桃園校園動保教育起跑
「認養代替購買」，桃園市推動「新動保政策」，桃園市105學年度的校園動物保護暨生命教育巡迴活動開始，聘請黃金獵犬-貝貝及紅貴賓-Toffee任校園動保教育巡迴大使。
桃園市政府大力推動「新動保政策」，包含精準捕捉、結紮代替撲殺（TNVR）、寵物晶片推廣及動保園區設施擴大與改善計畫等多項政策，推動動保教育從小扎根，桃園市長鄭文燦今天前往西門國小，宣布105學年度的校園動物保護暨生命教育巡迴活動。
鄭文燦表示，「以認養代替購買」是動保政策中重要的一環，動保教育要從小做起，校園是主要推動認識動物及珍惜動物最重要的場所，黃金獵犬-貝貝及紅貴賓-Toffee是動保教育校園巡迴代言人的不二人選，特別選在第一站的西門國小將校園巡迴動保教育的大任，交棒給貝貝和Toffee，讓牠們從西門國小出發，前進本市各級學校，將動物保護及生命教育深耕校園。
西門國小表示，學校有許多學生都有領養毛小孩，也會利用親職日等場合交流動物照顧技巧，也互相分享毛小孩的生活趣事，前不久，學校也透過欣賞動物保育紀錄片的方式，向小朋友宣導愛護動物以及尊重生命的教育意涵。
桃園市教育局指出，動保教育是生命教育的一部分，讓學生透過和毛小孩互動，喜歡動物並學習尊重生命，目前已有20多所高、國中小參與此項活動，讓動保教育從校園扎根，從校園出發，進而落實桃園市的動保政策。1050920
(中央社)
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