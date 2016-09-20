台灣「巴拿馬創業基金」啟動

駐巴拿馬大使劉德立19日上午應邀赴巴微中小企業部與部長多貝索（Maria Celia Dopeso）共同主持「巴拿馬創業基金」啟動說明會。

微中小企業部次長納瓦斯（Nedelka Navas）、主任秘書培瑞茲（Lourdes Perez）、「中美洲中小企業推廣中心」代表艾雅拉夫人（Roxana Duran de Ayala）及巴微中小創業團體及個人等近200人參與。

艾雅拉夫人致詞時強調，在中華民國政府協助下，中心與中美洲各國主管中小企業之部會，執行「中美洲統合體」之創業戰略，透過整合公、私部門並與學術界之合作，共同促進微中小企業發展。

其中，中華民國除融資外，也提供實務經驗傳承與知識技術移轉，並協助開設相關課程以培訓種子教師。

艾雅拉夫人說，她謹代表中心與無數參與該計畫之相關單位向中華民國政府表達最誠摯之謝意。

多貝索致詞時表示，「巴拿馬創業基金」是微中小企業部施政計畫中重要一環，透過部內創業資訊平台之建構與服務品質之提升，提供巴拿馬具有獨特創意之創業人實踐其構想之最佳平台。

多貝索強調，在「中美洲中小企業推廣中心」所推動之新型整合發展模式及中華民國政府融資與知識傳承移轉下，該部得以有計畫地提升中小企業領域發展能量，進而促進產業創新及永續發展，對此，巴拿馬政府及人民均銘感五內。

劉德立致詞時表示，經「中美洲統合體」第16屆外長會議之決議並在中華民國政府融資下，「中美洲中小企業推廣中心」得以執行「創業及融資區域計畫」，並在中美洲各國推動中小企業創業發展。

劉德立說，創業是個人、社會乃至於國家之重要發展策略，巴國微中小企業部在Dopeso部長領導下展現具體行動力，透過本創業基金計畫具體落實，相信必能造福巴國人民。

劉德立強調，中華民國政府樂對瓦雷拉總統所重視之各項社會福利計畫如教育、衛生及治安等計畫略盡棉薄，以增進民生福祉並直接嘉惠人民。1050920

(中央社)