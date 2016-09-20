【取景窗裡的世界—布爾罕•多安查攝影展】史博館展出

西班牙馬德里（2860x90cm）。（史博館提供）

布爾罕‧多安查 (1929-2013)為土耳其最受讚譽的藝術家之一，其藝術表現深受都市之牆啟發。他最感興趣的是那些布滿著塗鴉及海報的老舊牆堵，尤其是都市中最凌亂、最受風雨摧殘、或最為世世代代人們的書寫所覆蓋的牆面。國立歷史博物館為了讓民眾有機會認識這位土耳其藝術家，特別舉辦「取景窗裡的世界―布爾罕•多安查攝影展」特展。本次展覽內容包含《鋼鐵工人與布魯克林大橋》、《世界之牆》、《平行與差距》等三大主軸。

《鋼鐵工人與布魯克林大橋》：1986年，布魯克林大橋整修，整個紐約市彷彿被施工安全網保護著，但卻不保護施工的工人。多安查是唯一獲得允許，可從頂端拍攝記錄布魯克林大橋施工過程的攝影師，他對布魯克林大橋的詮釋是很特別的，不同一般常見的攝影總是從下方的曼哈頓區拍攝大橋，多安查從橋的頂端拍攝出布魯克林大橋的雄偉，呈現出安全網空靈的輪廓線、鋼鐵工人穿梭於高空施工時的驚險畫面等…；同時，透過鏡頭傳達了「網子不是保護走在城市上端的工人，卻保護了網子下方的市民」的不平之聲。

《世界之牆》：多安查身為一位攝影藝術家，也是一位執著的紀錄者、收藏家和檔案管理者。他的焦點專注在人們遺留在牆上的結構、符號、象徵及影像等訊息。他發現「牆」這個主題包含了所有人類的範圍，沒有任何文化、種族、政治、地理或者風格的限制。他的作品不僅僅是平面的快照，而是對於牆的表面進行解構，微妙地解析出材質、色彩、結構及光影。

《平行與差距》：在多安查超過100多個國家的旅行照片中，我們可以看到人生百態：如街道上的行人、市場的攤販、穿堂的流浪漢和建築工地的工人，他們都是各自人生舞台的演員，偶然被多安查的鏡頭捕捉，這些日常活動都不知不覺地被多安查轉譯成為一處極簡主義的劇場。多安查利用高度的黑白對比相片為他的旅行留下故事，人與物都是他敘事領域的標誌，只要有人在場，房間、建築物、街道與地方都能轉換成有意義的座標系統；此外，房屋、室內空間與物件則作為外殼，成為行動之人的表徵。

多安查的藝術生涯始於1960年代初期，但直到1970年中期他的藝術表達才擴及攝影。身為攝影家，多安查執著地記錄、收藏、歸檔。在他1975年初訪以色列時，他發現了攝影中的牆壁之美，並開始塑造他重要的「世界之牆」攝影檔案。從那時起，此一攝影持續累積，內容包含來自一百多國家的五百多個城市，攝影作品超過三萬多幅。

這些牆壁攝影並非僅是快照，而是牆面的詳細切片，是對材質、顏色、結構和光線的精微研究。在進行「世界之牆」的同時，多安查也創作了其他系列的攝影作品，主題包括曼哈頓摩天大樓的興建、紐約鋼鐵工人、以及1986-87年間布魯克林大橋的修復。

史博館館希望藉由此展帶領觀眾認識土耳其現代藝術之先驅，看他如何用相機捕捉各種剎那間的經典畫面，敘說著記憶、歷史和地點交織成的故事。

美國紐約布魯克林大橋（2875x50cm）。（史博館提供）

【取景窗裡的世界—布爾罕•多安查攝影展】

日期︰9月23日～10月30日

地點︰國立歷史博物館四樓

(中時電子報)