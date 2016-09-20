台大研究：颱風過後自來水致癌物飆升

台灣大學最新研究證實，短期暴雨會把農藥、肥料等不明有機化合物沖入集水區，自來水中致癌物總三鹵甲烷（TTHM）、溶解性有機碳（DOC）飆升4成到2倍。(圖／北水處提供)

台灣大學最新研究證實，短期暴雨會把農藥、肥料等不明有機化合物沖入集水區，水中致癌物總三鹵甲烷（TTHM）、溶解性有機碳（DOC）飆升4成到2倍。對此，北水處今早澄清，無論颱風前後，TTHM測得數值皆低於我國及歐美日等國飲用水水質標準，民眾可放心飲用。

該研究刊登於國際期刊《Nature-Scientific Reports》，由台大環工所博士後研究員、伊朗籍的傅立達、台大環工所特聘教授駱尚廉、成大環工系特聘教授林財富等人共同發表。傅立達的團隊在蘇迪勒颱風來襲前後，沿直潭水廠的供水幹管到公館採取水樣，分析後發現，自來水中的TTHM、DOC比颱風前升高4成至2倍多。

駱尚廉解釋，TTHM是飲用水加氯消毒後的副產物，這次採樣水體中，風災前是32.8微克，風災後飆到64.9微克，雖未超過環保署訂定的80微克標準，然而在美國、德國、荷蘭的標準為40、50微克／每公升。此外，風災過後的自來水，煮沸5分鐘也只能去除7成的TTHM，未100%揮發。

北水處強調，對於自來水中消毒衍生的副產物極為重視，在颱風過後，對水質都會加強檢測，蘇迪勒颱風期間水處淨水場清水總三鹵甲烷監測結果平均為9.59μg/ L，最高值19.2μg/ L;較平日平均7.78μg/ L，最高值8.65μg/ L略高，惟均遠低於飲用水水質標準限值80μg/ L，希望民眾不要過於恐慌。

(中時)