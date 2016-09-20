南市議會臨時會程委會流會 議長補選增添變數

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原訂今天上午舉行的台南市議會臨時會程序委員會，在國民黨杯葛下流會，讓日後的議長補選增添變數。

會後，民進黨團痛批政治操弄，將依法連署召開臨時會補選議長；國民黨團則反駁指出，這是為了抵制賴清德伸黑手干涉議長人選所致，將繼續強力發揮少數監督的角色。

(中時)