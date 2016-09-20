「廣島殺手」今永昇太 讓廣島教頭緒方好頭痛

橫濱新秀今永昇太（圖）扮「廣島殺手」，助球隊挺進季後高潮系列賽。（圖／截自日本雅虎網站）

橫濱DeNA灣星昨3比1擊敗廣島鯉魚，更名後首闖季後高潮系列賽(CS)，並讓廣島吞下本季第2度3連敗，新秀今永昇太6.2局僅失1分，為球隊的致勝大功臣，且他在本季奪下8勝，其中竟有3勝由廣島貢獻，儼然成為「廣島殺手」，廣島教頭緒方孝市坦言：「今年對今永就是打不好。」

今永昇太去年選秀會獲橫濱青睞，以第1指名之姿加盟，新秀球季即站穩先發，至今出賽21場比賽，繳出8勝8敗、自責分率2.69的成績，當選中央聯盟新人王機會濃厚。值得一提的是，他對戰央聯霸主廣島頗有心得，5場出賽僅吞1敗，且那1敗還是一場8局失3分的優質先發。

在橫濱力拚晉級之際，強碰央聯霸主廣島，第2戰再推出今永先發，他也不負眾望拿下勝利，幫助球隊獲得轉賣給DeNA後，隊史首次闖進季後高潮系列賽的機會，今永說，「廣島擁有快腿、強力長打者，以及如鈴木誠也那樣具黏打能力打者，我知道他們很難對付，這場比賽張力跟先前截然不同，真的很緊張，不過上場就是想著該怎麼贏。」

橫濱晉級後，預計10月12日將先對上讀賣巨人，若過關才會在第2輪碰上霸主廣島，但對子弟兵總攻不破今永，讓廣島教頭緒方提高警覺，「今年球隊總拿今永沒轍，必須想辦法解決。」

(中時電子報)