颱風致漁船擱淺污染 西子灣美麗樣貌復原
颱風莫蘭蒂侵襲，造成4艘漁船斷纜擱淺並污染西子灣海域，經港務相關單位連日合作清理，陸續抽取殘油和清除油污，逐步恢復西子灣海域美麗樣貌。
台灣港務公司高雄分公司今天表示，莫蘭蒂颱風造成南部地區嚴重災損，也造成4艘漁船擱淺污染西子灣海域，事件發生後，中央與地方通力合作動員所有人力、機具進行油污清除工作，並已拖離2艘擱淺漁船。
復原工作今天持續進行，繼抽除擱淺漁船順天606號第2、第3艙的殘油作業，今天持續進行第4、第5艙的殘油抽除工作，並檢查第1艙的殘油，如果未發現殘油，則可確認船艙已無殘油留存。
另一艘擱淺漁船永興發168號，已完成右舷第1至5艙及左舷第4、第5艙的殘油抽除工作，今天持續進行左舷第1至3船艙鑽孔殘油抽除作業。
高雄港務分公司表示，這2艘擱淺漁船完成船體逐艙的殘油確認工作後，提出公證公司的無殘油證明報告，即可進行後續船體移除工作。
高雄港務分公司已邀集交通部航港局、高雄市政府海洋局及2艘漁船船主和保險公司等，召開船體移除計畫書審查會議，共同研商船體移除作業方案及作業期程。1050920
(中央社)
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