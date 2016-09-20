上海長興島 疑有航空母艦建造設施

日本媒體報導，上海長興島上設有數十部大型起重機，且有疑似船體的蹤影。上海的計程車駕駛則透露，起重機所在地是海軍造船廠，現在正在建造航空母艦，島上「無人不曉」。

香港明報引述日本政論刊物「求真」雜誌報導，長興島上一名農民也表示，據說島上準備停靠航艦，數年後還將興建一個大型海軍基地。但上述疑似船體的蹤影，還無法判斷是否為航艦的一部分。

先前已有報導提到，長興島是中國大陸建造第2艘自製航艦的所在地，但是否已開始動工，目前仍無從得知。

報導指出，求真雜誌的記者乘坐計程車，從上海市中心穿越海底隧道直奔長興島。島上雖有一條東西向橫貫的新柏油路，但路上幾乎沒有車輛通行痕跡，偶爾有島民騎腳踏車及婦女騎著載有農產品的三輪車經過。

然而，這條公路的一側卻出現數十輛橘紅色的大型起重機。這名記者詢問計程車駕駛「那是什麼地方」？駕駛則回答，「那是海軍造船廠，現在正在建造航母，當地無人不曉。」

由於這條公路並不通往廠區，這名記者只好眺望並拍照。但當他步行靠近廠區周邊時，發現有數十名工作人員正在岸邊進行填埋作業。

格放後的照片顯示，起重機一帶出現一個類似船體的蹤影，但無法判斷是否為航艦的一部分。

至於公路的另一側，則是已知的中國船舶工業集團公司的江南造船廠，2005年搬遷到長興島，廠區占據長達3.8公里的沿岸，設有4個船塢和9個棧橋。

報導指出，儘管有上述設施，但市售的上海市地圖，卻完全沒有在長興島上標注造船廠的位置，顯然是有意如此，原因應是造船廠屬於「軍事機密」。1050920

(中央社)