吳宗憲建議金鐘獎 增收視率加權給分
第51屆金鐘獎頒獎典禮在即，藝人吳宗憲日前針對金鐘獎評分提建議表示，「20％收視率加權給分，80％評審評斷」。觀眾才是唯一的老闆，節目是為他們而做。
吳宗憲將擔任本屆金鐘獎頒獎典禮主持人，去年金鐘獎播出，吳宗憲的脫口秀為全場收視率最高，但嚴厲又直白的言論，不少人認為是在暗諷評審。
他笑說，「去年我是講道理，不是罵，我都說我跟評審不是朋友，是家人。」
吳宗憲今年憑節目「小明星大跟班」與女兒吳姍儒一同入圍金鐘主持人獎，但另一節目「綜藝玩很大」沒能入圍，日前有評審指沒入圍原因是缺乏美的元素。
吳宗憲表示，要以觀眾角度為做節目依歸。只要是人都會有偏頗，應降到最低，他建議金鐘獎要把收視率當一件事。1050920
(中央社)
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