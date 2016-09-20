否認杯葛司法院人事權 藍主張先處理爭議
中國國民黨立法院黨團總召廖國棟今天表示，國民黨團絕對沒要杯葛與阻撓司法院人事同意權，只要求被提名人的社會爭議必須先處理，要求透過釋憲與公聽會的方式，以釋群疑。
立法院長蘇嘉全昨天邀集協商司法院人事同意權案無共識，國民黨團對司法院長被提名人許宗力資格有疑義要求釋憲，時代力量黨團譴責惡意杯葛；民進黨團揚言，不簽結論將另做打算。
國民黨立法院黨團今天召開記者會，廖國棟表示，國民黨團絕對沒要杯葛與阻撓司法院人事同意權，只要求被提名人的社會爭議必須先處理，要求透過釋憲與公聽會的方式，以釋群疑。
廖國棟說，蘇嘉全昨天說必須要在10月31日完成人事同意權的程序，不然會出現憲政爭議的空窗期，但他認為這責任不在立法院，是在總統府，因為總統府兩次提出的司法院正副院長及大法官的人選都備受爭議，甚至涉及憲法規定，難道法界沒有人才了嗎？
國民黨立委賴士葆表示，許宗力曾說若有爭議，國會可釋憲，不解蘇嘉全在急什麼？是急著向總統蔡英文表功嗎？請蘇嘉全不要忘了，你是立法院的院長，是全國最高民意機構的龍頭，要捍衛這一部中華民國的憲法，不是民進黨的院長。
國民黨立法院黨團副書記長林為洲說，雖不敢講說這一定是違憲，但確實有明顯爭議；對於5位大法官人選，國民黨團願意按實質的審查方式來審查，但司法院正副院長，應要脫鉤處理，主要就是因為許宗力的問題。
林為洲也說，民進黨說沒選出司法院正副院長，司法院會有空窗期，這完全是不實的說法，司法院組織法有規定，若司法院長沒就任，可由總統直接指派大法官中的一名，代理司法院長，直到下屆司法院長上任。1050920
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。