否認杯葛司法院人事權 藍主張先處理爭議

中國國民黨立法院黨團總召廖國棟今天表示，國民黨團絕對沒要杯葛與阻撓司法院人事同意權，只要求被提名人的社會爭議必須先處理，要求透過釋憲與公聽會的方式，以釋群疑。

立法院長蘇嘉全昨天邀集協商司法院人事同意權案無共識，國民黨團對司法院長被提名人許宗力資格有疑義要求釋憲，時代力量黨團譴責惡意杯葛；民進黨團揚言，不簽結論將另做打算。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，廖國棟表示，國民黨團絕對沒要杯葛與阻撓司法院人事同意權，只要求被提名人的社會爭議必須先處理，要求透過釋憲與公聽會的方式，以釋群疑。

廖國棟說，蘇嘉全昨天說必須要在10月31日完成人事同意權的程序，不然會出現憲政爭議的空窗期，但他認為這責任不在立法院，是在總統府，因為總統府兩次提出的司法院正副院長及大法官的人選都備受爭議，甚至涉及憲法規定，難道法界沒有人才了嗎？

國民黨立委賴士葆表示，許宗力曾說若有爭議，國會可釋憲，不解蘇嘉全在急什麼？是急著向總統蔡英文表功嗎？請蘇嘉全不要忘了，你是立法院的院長，是全國最高民意機構的龍頭，要捍衛這一部中華民國的憲法，不是民進黨的院長。

國民黨立法院黨團副書記長林為洲說，雖不敢講說這一定是違憲，但確實有明顯爭議；對於5位大法官人選，國民黨團願意按實質的審查方式來審查，但司法院正副院長，應要脫鉤處理，主要就是因為許宗力的問題。

林為洲也說，民進黨說沒選出司法院正副院長，司法院會有空窗期，這完全是不實的說法，司法院組織法有規定，若司法院長沒就任，可由總統直接指派大法官中的一名，代理司法院長，直到下屆司法院長上任。1050920

(中央社)