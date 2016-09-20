傳雲峰飛彈終止研發 藍委：國防不能鬆懈
中國國民黨立法院黨團書記長江啟臣今天針對新政府終止雲峰中程地對地飛彈計畫一事表示，或避免挑釁，或國防部有其他替代，但國防不能鬆懈有漏洞，國防部應做周延完整的準備。
媒體報導，新政府決定停止能打到北京、上海，代號「雲峰」的中程地對地飛彈的研製計畫，當初在李登輝及扁政府時積極研發，馬政府因考量兩岸關係而暫緩，如今全案可能由中科院依現況結案，永遠封存。
對此，江啟臣今天受訪表示，終止研發這種具有戰略性的武器，可以從政治面及技術面來解讀，在政治面上，終止研發是否是為了避免挑釁，造成兩岸進一步的緊張關係，或是軍事上的對立。
江啟臣指出，而在技術面上，或許從整個軍事戰略的檢討上，國防部認為不需要雲峰飛彈，可由其他方案來替代，如雄風飛彈，所以不需要繼續研發雲峰飛彈。
江啟臣說，但是不管怎麼樣，還是主張台灣的國防不能鬆懈，也不能有漏洞，台灣整體的防衛布署，國防部應作最周延、完整的準備。1050920
(中央社)
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