陸基因改造檢測被控造假 農業部調查
中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所退學博士生指控所內的農業部轉基因（基因改造）動物及飼料安全監督檢驗測試中心造假，大陸農業部聯合調查組今天進駐調查。
澎湃新聞報導，從北京畜牧獸醫研究所退學的博士生魏景亮18日在問答網站「知乎」上發表文章指出，他所在研究所的農業部轉基因動物及飼料安全監督檢驗測試中心（北京）造假。
魏景亮指控4點：大規模「趕作業」式的檔案造假、人員的冒名頂替和製作虛假勞動合約、任用實驗技能不熟練的碩士研究生進行檢測、有可能私下出具虛假報告。
中國農業科學院19日發表聲明表示「高度重視」，立即著手了解有關情況。大陸農業部聯合調查組20日會進駐北京畜牧獸醫研究所核查。
北京畜牧獸醫研究所副所長張軍民表示，檢測中心「只是記錄體系和質量運營上存在一定瑕疵」，但並不是造假。
報導說，魏景亮過去在中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所讀書，是動物遺傳育種科系的2012級碩士班學生，2014年轉為碩博連讀（直升博士班）。博士研究方向是動物基因工程，研究題目是CRISPR基因編輯技術。
魏景亮的指導教授李奎是從事基因改造豬的專家，2016年6月當選為大陸國家轉基因（基因改造）安全委員會委員。
魏景亮表示，提出檢舉不是因為反對基因改造。他沒有質疑過基因改造的安全問題。他認為，「如果說有毒性，實驗室早就發現了」。但是，「對人沒有危害，並不代表對環境、對方方面面都沒有危害」。1050920
(中央社)
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