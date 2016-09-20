廣東珠海肇慶獲評森林城市

我要評比

中國大陸廣東省珠海和肇慶市近日獲評為大陸的「國家森林城市」，連同廣州、東莞和惠州，廣東已有5個森林城市。

南方日報今天在報導中引述省林業廳廳長陳俊光說，目前，深圳、佛山、中山、江門市的創建工作也正穩步推進，爭取到2018年也成為森林城市。

據報導，廣東當局的目標是希望到了2020年，珠江三角洲地區將建成大陸首個國家森林城市群，而推動森林城市群建設是提升珠三角城市綜合競爭力的重要內容。

報導表示，今年廣東還會啟動森林小鎮建設，推進休閒宜居型、生態旅遊型、嶺南水鄉型等三類森林小鎮建設。1050920

(中央社)