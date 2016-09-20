未足額進用身障者 多所國立大學上榜

勞動部今天公告全國進用身心障礙者義務機關（構）未足額名單，私立單位第1名為台灣應用材料公司，公部門則包含國家中山科學研究院、東華大學、宜蘭大學多所國立大學。

勞動部今天公告最新105年6月全國進用身心障礙者義務機關（構）未足額名單，私立單位第1名為台灣應用材料公司不足進用12人，其次為華碩電腦、力晶科技、瀚宇彩晶皆不足進用10人，並列第2名；公部門則仍以國家中山科學研究院不足37人居冠，其次為國立東華大學不足30人、國立宜蘭大學不足15人。

在公立單位方面，勞動部指出，國家中山科學研究院科院因遇退休潮，許多身心障礙員工退休，因此不足37人，另國立東華大學不足30人、國立宜蘭大學不足15人，都因學生兼任助理月領薪資未達基本工資1/2者不計入的做法已回歸身權法的規定，所以員工總人數增加，造成法定進用人數增加。

此外，6月份部分國立大學包括東華大學、宜蘭大學、台灣大學、暨南國際大學、台東大學等校，不足額進用人數略有增加，但因這段時間各大學仍透過教職員及行政職缺，努力進用身心障礙者，所以未如各大學及教育部先前擔心令釋廢止後所產生的效應。

而私立單位不足進用前3名，勞動部表示，其中台灣應用材料股份有限公司不足進用人數與上個月相同，華碩電腦股份有限公司因積極與身心障礙團體（喜憨兒基金會）合作，較上個月不足進用減少6人，另力晶科技股份有限公司、瀚宇彩晶股份有限公司，都因身障員工離職所致。

勞動部呼籲，如果企業或學校有身心障礙員工的需求，歡迎洽各縣市政府或勞動力發展署所屬各就業中心提供職務再設計等資源及服務，幫助更多身障者也能貢獻所長，相關求職徵才訊息亦可進入「臺灣就業通網站」查詢。1050920

(中央社)