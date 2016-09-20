要土地正義 反迫遷團體25日上凱道

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塭仔圳反迫遷連線、台灣人權促進會等團體今天到內政部抗議，要求暫停所有爭議個案的執行程序，停止侵害人民居住權，並號召民眾25日上凱道，要求土地正義。

出面接受陳情的內政部簡任技正王成機說，大家的訴求，內政部聽到了。內政部已將塭仔圳案退回新北市，針對工廠迫遷，也請新北市提安置措施。

高舉著「朱立倫亂炒房，蔡總統勿放任」白布條，塭仔圳反迫遷連線、惜根台灣協會、反迫遷連線等多個團體上午到內政部抗議。

塭仔圳反迫遷連線表示，已多次向新北市政府、內政部抗議，訴求重做都市計畫，反對現行導致迫遷的房地產導向的城市規劃。

惜根台灣協會理事長、政大地政系教授徐世榮表示，總統蔡英文選前說要帶來改變，但選後卻說「依法行政」，誰才是雙面人，「就是民進黨」。

徐世榮說，展現魄力不是展現在拆民眾房子，展現魄力不是展現在要求民眾迫遷、讓人民流離失所，希望9月25日，大家一起上凱道，找回公義。

總統府人權諮詢委員會委員黃嵩立與葉大華也到場聲援；葉大華要求暫停所有爭議個案的執行程序、嚴格檢視所有開發計畫的公益性及必要性、蔡總統成立專案辦公室落實正當程序的保障。1050920

(中央社)