要土地正義 反迫遷團體25日上凱道
塭仔圳反迫遷連線、台灣人權促進會等團體今天到內政部抗議，要求暫停所有爭議個案的執行程序，停止侵害人民居住權，並號召民眾25日上凱道，要求土地正義。
出面接受陳情的內政部簡任技正王成機說，大家的訴求，內政部聽到了。內政部已將塭仔圳案退回新北市，針對工廠迫遷，也請新北市提安置措施。
高舉著「朱立倫亂炒房，蔡總統勿放任」白布條，塭仔圳反迫遷連線、惜根台灣協會、反迫遷連線等多個團體上午到內政部抗議。
塭仔圳反迫遷連線表示，已多次向新北市政府、內政部抗議，訴求重做都市計畫，反對現行導致迫遷的房地產導向的城市規劃。
惜根台灣協會理事長、政大地政系教授徐世榮表示，總統蔡英文選前說要帶來改變，但選後卻說「依法行政」，誰才是雙面人，「就是民進黨」。
徐世榮說，展現魄力不是展現在拆民眾房子，展現魄力不是展現在要求民眾迫遷、讓人民流離失所，希望9月25日，大家一起上凱道，找回公義。
總統府人權諮詢委員會委員黃嵩立與葉大華也到場聲援；葉大華要求暫停所有爭議個案的執行程序、嚴格檢視所有開發計畫的公益性及必要性、蔡總統成立專案辦公室落實正當程序的保障。1050920
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。