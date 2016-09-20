Note7出包 谷歌10月4日發表安卓新機

Google宣佈將於10月4日發表新一代Pixel安卓手機。（圖/madeby.google.com）

谷歌（Google）總部近日廣發邀請函，預告將在10月4日於美國舊金山（San Francisco）發表新一代的安卓（Android）手機，這款搭載最新的牛軋糖（Nougat）版本的手機，被外界視為是向正火熱的蘋果（APPLE）新一代iPhone7發起挑戰。

據法新社（AFP）報導，谷歌總部近日來透過電子郵件與推特（Twitter）上的關鍵字 #madebygoogle，向全世界宣告將在10月4日發表他們最新的「Pixel」手機，這款手機將是谷歌宣佈中止過去「Nexus」系列後首發。除了有和蘋果公司較勁的意味外，也是考慮到美國的年終購物季（Prime year-end holiday shopping season）即將來臨，趁此時發表能衝高曝光度和銷售量。

新一代谷歌手機Pixel流出照片。（圖/Android Police網站）

雖然谷歌已在網路上發布了介紹影片和官網，但手機的裝置內容和性能卻是保密到家，官網上僅有簡單的白底、發布會時間、谷歌標誌和不斷變化的手機框框底圖，但仍有少量的裝置照片流出，國外科技網站Android Police發表了即將問世的兩款「Pixel」手機正反面相片，Pixel和Pixel XL，分別是5吋和5.5吋大小，正面非常類似蘋果手機。

新一代谷歌手機Pixel流出照片。（圖/Android Police網站）

蘋果公司日前宣佈新發表的iPhone 7 Plus第一批存貨在全球已完售，雖不知到底是需求大增還是飢餓行銷手段，至少確定蘋果手機的銷量仍在增加中，面對iOS系統的進逼，谷歌過去的長期合作夥伴-韓國三星集團（Samsung）近日來卻讓旗下旗艦機種Galaxy Note 7發生一連串的電池自燃且爆炸事件，此事是否會影響這台新手機的銷量，只能等待10月4日當天的發布會才能判斷。

(中時電子報)