今年外國人在濟州島犯罪 中國人占近7成

據濟州地方員警廳統計，截至今年7月末，在347名外國犯罪嫌疑人中有240人來自中國，占總人數的將近7成（69.2%）。最近3年中國人在韓國的犯罪人數每年都在增加，具體為2013年134人、2014年194人、2015年260人。

韓國《中央日報》報導，中秋節小長假期間，在濟州市蓮洞一位60多歲女性因中國遊客喪命。一名中國遊客陳某，於17日上午8時45分進入當地一處天主教堂後，對一名正在禱告的女性捅刀後逃逸。該女在被送往醫院的途中由於胸部和腹部傷口較深最終搶救無效死亡。陳某在犯罪7個小時後，於當天下午4點左右在西歸浦市被捕。

此外，韓聯社19日報導，韓國國會法制司法委員會成員、共同民主黨議員朴柱民當天公開韓法務部提交的資料，顯示韓國潛逃海外的罪犯逐年增加，最大潛逃目的地是中國。

該報導稱，韓國罪犯主要潛逃目的地是美國、中國和日本。截至2014年，美國是最大潛逃目的地，但從2015年起中國取而代之。去年有103人逃往中國，今年上半年有56人逃至中國。涉及的犯罪類型主要包括詐騙、挪用公款、違反毒品類管理法、違反兵役法等。

(旺報)