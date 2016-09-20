救災同理心說遭批 林全感謝第一線人員
行政院長林全今天對中秋節連假期間颱風侵台第一線救災人員辛勞，及對所有救災人員在非常危險與困難下圓滿完成任務表示最大感謝。
林全17日視察中央災害應變中心時，提到屏東縣有5萬多戶停電怎麼辦，19日復電表示已停電5天，「如以同理心來看是很痛苦的日子，要如何補救？」
林全上午在立法院答詢表示，風災期間每次到救災中心或到現場，都特別向救災第一線同仁辛勞表示感謝。第一線救災在非常危險或困難情況下從事的任務都能圓滿達成，政府對這些同仁要表達最大感謝。1050920
(中央社)
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