四川攀枝花市暴雨成災 7死9失蹤

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位於中國大陸西南部四川和雲南交界處的四川省攀枝花市近日連續暴雨成災，截至昨晚，已造成7死、9失蹤、11傷。

中新網報導，攀枝花官方今天凌晨通報，截至19日晚上10時，攀枝花暴雨已造成3男、4女罹難，9人失聯，11人受傷（其中重傷4人）。

攀枝花市從17日晚上至19日下午發生強降雨、局部特大暴雨，最大累積雨量為309.1毫米。

攀枝花多個縣（區）出現大面積山崩、塌方、泥石流、山洪等自然災害，部分地方高速公路道路阻斷、隧道塌方、民房沖毀。其中，仁和區大田鎮、平地鎮、務本鄉和東區銀江鎮等地受災較嚴重。1050920

(中央社)