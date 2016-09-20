三井OUTLET前進台中港 今簽約、後年開幕

三井不動產集團今天與台灣港務公司簽約，台中市長林佳龍（左2起）、三中港奧特萊斯董事長下町一朗、台灣港務公司總經理李泰興皆出席簽約儀式。（郭家崴攝）

MITSUI OUTLET PARK台中港簽約記者會上，同步舉辦日本象徵開運的鏡開儀式。（郭家崴攝）

郭家崴／台北報導

三井不動產集團繼MITSUI OUTLET PARK 林口今年1月27日開首店後，今天（20日）再與台灣港務公司舉辦MITSUI OUTLET PARK台中港 （暫稱）舉辦租地簽約儀式，第2店將前進中台灣，預計明年動工、2018年開幕，占地5.4萬坪，是林口2萬坪約2.5倍，預計有150家店舗，設計概念為「ENJOY THE VOYAGE OF STYLE」，打造擁有海景餐廳、電影院、摩天輪等，結合海洋旅遊、時尚生活、休閒娛樂的海港購物設施，是台灣首座海港OUTLET。

台中市長林佳龍表示，中部地區約有700萬人口，MITSUI OUTLET PARK進駐台中港是台中發展重要的里程碑，除了海陸空全面串聯，成為觀光商務專區，預計規畫輕軌捷運、環城鐵路網等，讓人潮帶來人潮，未來台中港不再是有港無市，而是有港有市、港市合作，由三井當火車頭來「集市（台）」。

(中時)