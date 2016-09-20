三井OUTLET前進台中港 今簽約、後年開幕
郭家崴／台北報導
三井不動產集團繼MITSUI OUTLET PARK 林口今年1月27日開首店後，今天（20日）再與台灣港務公司舉辦MITSUI OUTLET PARK台中港 （暫稱）舉辦租地簽約儀式，第2店將前進中台灣，預計明年動工、2018年開幕，占地5.4萬坪，是林口2萬坪約2.5倍，預計有150家店舗，設計概念為「ENJOY THE VOYAGE OF STYLE」，打造擁有海景餐廳、電影院、摩天輪等，結合海洋旅遊、時尚生活、休閒娛樂的海港購物設施，是台灣首座海港OUTLET。
台中市長林佳龍表示，中部地區約有700萬人口，MITSUI OUTLET PARK進駐台中港是台中發展重要的里程碑，除了海陸空全面串聯，成為觀光商務專區，預計規畫輕軌捷運、環城鐵路網等，讓人潮帶來人潮，未來台中港不再是有港無市，而是有港有市、港市合作，由三井當火車頭來「集市（台）」。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。