圓創業夢！朝陽2生韓國體驗學習

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朝陽科大學生洪意嘉（左起）、許雅婷，為圓開咖啡廳的夢想，特地走訪韓國27家咖啡廳，了解他國經營方式與特色。（林欣儀攝）

朝陽科技大學行銷與流通管理系學生洪意嘉、許雅婷，夢想畢業後能開咖啡廳，兩人參加學校與教育部的「國際體驗學習計畫」，利用暑假到韓國、跑了27家咖啡館，返國後並製作一間咖啡館模型，為圓夢做準備。

洪意嘉、許雅婷分別就讀日間部與進修部，在系辦結識後一拍即合，她們說，很多女孩夢想能開咖啡館，為了實際夢想，決定攜手打造浪漫、幸福與甜蜜感的咖啡廳，還特別參加國際體驗學習計畫，每人獲2萬元補助，花了14天暢遊韓國，看遍各式咖啡館。

拿出一張張相片，有自然原木、卡通人物等各種主題的咖啡館，她們表示，韓國咖啡廳注重內部細節，且有政府支持、可透過戲劇行銷，每家都各有特色。

朝陽科大校長鄭道明指出，今年是第二年舉辦國際體驗學習，共補助管理學院31名學生，分別赴日本、韓國與新加坡等國，盼讓學生在學習階段就能了解國際競爭力的重要，明年將擴大到全校，而為吸引學生參與，更有老師掏腰包贊助3張機票供抽獎。

(中時)