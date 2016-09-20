圓創業夢！朝陽2生韓國體驗學習
朝陽科技大學行銷與流通管理系學生洪意嘉、許雅婷，夢想畢業後能開咖啡廳，兩人參加學校與教育部的「國際體驗學習計畫」，利用暑假到韓國、跑了27家咖啡館，返國後並製作一間咖啡館模型，為圓夢做準備。
洪意嘉、許雅婷分別就讀日間部與進修部，在系辦結識後一拍即合，她們說，很多女孩夢想能開咖啡館，為了實際夢想，決定攜手打造浪漫、幸福與甜蜜感的咖啡廳，還特別參加國際體驗學習計畫，每人獲2萬元補助，花了14天暢遊韓國，看遍各式咖啡館。
拿出一張張相片，有自然原木、卡通人物等各種主題的咖啡館，她們表示，韓國咖啡廳注重內部細節，且有政府支持、可透過戲劇行銷，每家都各有特色。
朝陽科大校長鄭道明指出，今年是第二年舉辦國際體驗學習，共補助管理學院31名學生，分別赴日本、韓國與新加坡等國，盼讓學生在學習階段就能了解國際競爭力的重要，明年將擴大到全校，而為吸引學生參與，更有老師掏腰包贊助3張機票供抽獎。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。