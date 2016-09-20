四川儀表工業學校一間寢室住55名學生
據《中國青年報》報導，一則「一間寢室住了55名學生」的新聞，讓位於重慶市北碚區的四川儀表工業學校近日成為輿論關注的焦點。
《中國青年報》記者前往該校探訪，該校相關人士稱問題正在解決中，但拒絕了記者實地查看該宿舍的要求。
此前，據《重慶晨報》報導，該寢室位於學校內一棟教學樓的底樓，這裡曾經是空置的房間，現被改裝成了男生寢室。140多平方公尺（約43坪）的房間裡，呈3行放置了29張上下床，共58張床位。房間內有兩台櫃式冷氣空調，前後共有2個出口。因為只有3扇窗戶，所以房間的空氣不是很流通。在寢室休息的學生告訴記者，寢室一共住了55名學生。
四川儀表工業學校創建於1976年，是一所公辦國家級重點中等職業學校。
(旺報)
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