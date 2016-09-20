粉絲崩潰！天菜布魯斯握緊男星宣告「我們在一起了」
2014年飾演電影《等一個人咖啡》男主角出道的男星布魯斯，在戲裡陽光癡情的模樣超級惹人愛，加上擁有可愛的臉蛋與猛男身材，讓他一夕爆紅，更因此被封為「天菜男神」，沒想到受到廣大女性粉絲歡迎的布魯斯，昨天竟在臉書po出「放閃照」，牽手男明星直呼「其實，我們在一起了」，讓粉絲崩潰！
天菜男神布魯斯人氣爆棚，最近演出中天、中視電視劇《美好年代》，也得到許多正面讚賞，而他不僅受一般觀眾歡迎，藝人小甜甜也曾說過自己很愛布魯斯這味，找到機會就跟他勾手黏踢踢合照，大吃小鮮肉豆腐，沒想到昨天布魯斯竟在臉書貼出與男星陳志強的牽手勾腳照，兩人不僅嘟嘴勾腳裝可愛，布魯斯更在文末標籤「江江CP」，宣告：「其實，我們在一起了⋯」，讓粉絲好生驚訝。
不過一切都是好玩而已，都是因為陳志強跟布魯斯在新戲《美好年代》裡飾演父子檔，因戲結緣培養出好默契跟好情誼，順道「放閃」宣傳新戲，讓粉絲虛驚一場，知道真相後，大夥也紛紛留言，搞笑表示「江江CP」其實滿配的，直呼「我看好你們倆」、「支持多元成家」，更將《美好年代》的劇情套用近來，直呼：「難怪江媽離家出走，原來是因為看透你們的愛了」。
(中時電子報)
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