殺警案餘波 薛貞國遺孀與鍾小平和解
北市信義區夜店前年爆發夜店殺警案，市議員鍾小平當時爆料遭身亡的刑警薛貞國宛如電影「雷諾傳」裡的「豬油仔」，薛的遺孀不滿鍾暗指亡夫收賄，提告對已死之人誹謗罪。台北地檢署今傳雙方出庭，鍾小平訊後表示已當庭「誤會冰釋」，雙方和解。
鍾小平表示，當時指涉的並非薛貞國，「現在弄清楚了，我們對他表示抱歉，因為還是有牽連，在庭上弄清楚了，他的太太黃小姐知道不是講她老公，所以當庭和解了，對家屬造成困擾，我們表示歉意。」
夜店殺警案發生於2014年9月間，曾威豪與女友劉芯彤在Spark夜店與安管衝突，劉女邀約蕭叡鴻以微信在「中山聯盟」通訊群組留言，糾集多人到場助勢，休假中的信義分局刑警薛貞國接獲同事通知到場，慘遭圍毆致死。
案發後媒體報導，鍾小平質疑，信義分局員警長年向轄區內多家夜店收取規費，直指曾任信義分局副分局長的萬華分局副分局長石明哲牽涉其中，另暗指薛貞國宛如電影「雷諾傳」裡的「豬油仔」，負責統一收取每家夜店規費，再打點上層長官。
鍾小平今日解釋，當時台北市警察局政風室主任向他請教為何發生殺警案，但過程中並沒有提到薛貞國，不料造成誤解。
薛貞國遺孀今日庭訊後婉拒受訪，表示一切以鍾小平發言為準。
(中時)
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