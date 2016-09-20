完成搶修 屏東車城以南4萬戶恢復供電

屏東車城鄉的輸電鐵塔因無法負荷電力今天凌晨3時許跳電，導致車城鄉以南4萬多戶停電，台電已在上午11時完成搶修，恢復電力。

台電表示，這個輸電鐵塔在颱風莫蘭蒂來襲時電線就已受損，但還能使用，昨天，恆春半島在莫蘭蒂受損的電力全部恢復，卻導致原就受損的輸電鐵塔6萬9000伏特的電線不勘負荷斷掉，車城鄉、恆春鎮和滿州鄉共4萬多戶停電。

在停電3天後，恆春半島的商家都補貨開始營業，突如其來的停電，讓商家驚慌，擔心冷凍櫃或冰箱裡的食物會壞掉，所幸台電緊急搶修，上午9時30分陸續恢復用電，上午11時，停電戶全部恢復用電。1050920

(中央社)