杜特蒂警告：菲國可能再遭恐怖攻擊

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繼月初納卯市夜市爆炸案之後，菲律賓媒體引述總統杜特蒂報導，菲律賓可能再次遭到炸彈式恐怖攻擊。

根據ABS-CBN電視台午間新聞報導，杜特蒂昨晚慰問納卯市夜市爆炸案死者家屬時警告，由於軍方正大力圍剿恐怖組織「阿布沙伊夫」，對方為求報復，恐怖攻擊還會再發生。

杜特蒂說，「相信我，如果不是在納卯，就是在民答那峨島某些地區，或者會是在境內任何地方。」

他表示，菲南年輕1代的穆斯林激進分子早就自認是伊斯蘭國（IS）的一員，而製造爆炸事件正是IS的專長，因此菲律賓也面臨這樣的威脅。

菲律賓軍方集結約1萬大軍於蘇祿島清剿阿布沙伊夫。這支號稱已與IS結盟的恐怖組織，連日來釋放了6名人質，軍方將此歸因於圍剿壓力奏效。

但在民答那峨島生活大半輩子的杜特蒂說，只要南部穆斯林對歷史「壓迫」的積恨未消，菲南恐怖問題就會繼續存在。

杜特蒂曾在寮國召開的東協峰會上提出1906年美軍屠殺菲南原住民事件，他說，不管事件發生的年代多麼久遠，對菲南原住民而言，「都只是昨天的事」。

納卯市於2日深夜發生爆炸案，造成15死、逾70人傷，菲國為此宣布進入全國緊急狀態，迄今尚未解除。

中華民國外交部目前對民答那峨島東部發布黃色警示，民答那峨島南部為橙色警示，民答那峨島其餘地區及離島為最高的紅色警示。1050920

(中央社)