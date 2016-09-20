北市：颱風後自來水消毒副產物 低於限值
台北自來水事業處今天說，颱風後自來水消毒副產物確實略有上升，但仍遠低於水質的限量標準；無論颱風前後，檢測水質均符合飲用水標準，民眾請安心。
去年蘇迪勒颱風及杜鵑颱風，造成大台北原水濁度飆升，影響民生用水品質，台灣大學環境工程研究所、成功大學環境工程系聯手，透過實際採集水樣，證實短期暴雨會影響集水區水質，水中的致癌物總三鹵甲烷（TTHM）、溶解性有機碳（DOC）飆升4成到兩倍，且推翻以往把自來水煮沸5分鐘就安全的觀念。
北水處說，該研究是採取捷運新店松山線碧潭站等6站的飲水台及龍頭水，進行總三鹵甲烷檢驗，結果龍頭水較飲水台為高，龍頭水颱風前最大值32.8（單位微克／公升，即μg/ L，以下同），颱風後最大值64.9；飲水台颱風前最大值25.8，颱風後最大值56.1，皆低於我國及歐美日等國飲用水水質標準限值80。
北水處表示，該研究提及颱風期間原水中天然有機物（NOM）增加，經加氯生成消毒副產物也會增加。
北水處指出，對於自來水中消毒副產物產生極為重視，且列為例行監測項目，持續監測前驅物質項目及總三鹵甲烷含量，颱風期間更會持續加強監測。
北水處說，蘇迪勒颱風期間，淨水場清水總三鹵甲烷監測結果平均為9.59，最高值19.2；較平日平均7.78，最高值8.65略高，都遠低於飲用水水質標準限值80。
北水處表示，該研究提及，颱風過後會升高的消毒副產物等物質，均為例行檢測項目，颱風過後確實略有上升，但仍遠低於水質標準，未來會加強上游水源保護，並建造翡翠專管，讓大台北地區民眾用水安全更有保障。1050920
(中央社)
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