不滿財產要繳國庫 郵政協會告官派董事
中華郵政工會理事長鄭光明今天表示，立法院8月22日強行決議要將協會市值近新台幣10億元土地（95筆土地、1處房屋）繳回國庫，認為已侵害人民團體財產，上午赴北檢按鈴提告。
鄭光明指出，立法院4月6日決議要將郵政協會的資產捐贈歸還國庫，8月22日召開董事會後，交通部與官派董事決定要將協會旗下市值近10億元（95筆土地、1處房屋）上繳給國有財產署，認為此舉已侵犯人民團體財產。
鄭光明解釋，這些資產是郵政協會在民國11年起與日本人集資，從每一名員工薪水裡扣除，累積直到60年後才擁有這些財產，目的是照顧員工、促進協會發展，並非挪用其他用途，但卻因立法委員的一席話，就要將這些財產收回。
委任律師李旦表示，立法院針對台灣郵政協會資產的捐贈決議已違反捐助章程，應為無效，且涉及刑法失職背信罪嫌，因此上午赴北檢對6名交通部官派董事分別提出刑、民告訴。
他強調，台灣郵政協會在40年11月8日依法登記成財團法人，財產應受憲法第15條、22條、23條保障，而立法院交通委員會的決議並無法律依據要求協會將財產捐贈給國家。1050920
(中央社)
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