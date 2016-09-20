紐約炸彈客兒時玩伴：他出國後就變了

美籍阿富汗裔男子拉哈米（Ahmad Khan Rahami）遭指控謀劃紐約與新澤西炸彈案，震驚他所處的伊利沙白工人階級社區，友人稱他赴阿富汗旅遊後行徑改變。

法新社報導，在警方的黃色封鎖線之後，美國聯邦調查局（FBI）與警犬今天在拉哈米家擁有的餐廳仔細嗅聞，這名28歲的嫌犯過去就在新澤西州伊利沙白市的這家餐廳工作。

不過，附近清真寺的信徒表示，從未看過拉哈米去那裡祈禱，他們也痛斥他被指控的罪行，強調在伊利沙白當地，穆斯林與非穆斯林相處十分融洽。

然而，根據路透社，拉哈米的家人在當地算是惡名昭彰，因為他們常因自己經營的炸雞餐館與鄰居起衝突。

當地人幾乎都很熟悉這間有著藍色雨蓬的「第一美國炸雞」（First American Fried Chicken）餐廳，但對於行事謹慎的拉哈米所知不多。

伊利沙白市（Elizabeth）市長波爾威吉（Chris Bollwage）說拉哈米「不在地方執法當局平日監視名單上。」

他高中同班同學伊索哈里（Hakeen Ezzouhairy）在臉書上形容拉哈米是「班上的小丑，非常好笑，好人1個」，但這則貼文隨後遭到刪除。

據報拉哈米曾赴海外旅行，但目前不清楚他出國幾次、去過哪些地方以及旅遊的目的，美國有線電視新聞網（CNN）與其他媒體報導，最近幾年拉哈米曾多次到巴基斯坦與阿富汗旅遊。

他的兒時玩伴瓊斯（Flee Jones）告訴路透社，拉哈米數年前去過阿富汗後就開始蓄鬍，並穿起宗教服裝。

拉哈米今天在伊利沙白市旁的林登市（Linden）與警方駁火後受傷落網並遭到羈押。（譯者：中央社許湘欣）1050920

(中央社)