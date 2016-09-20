打造移居生活益民路環境改造月底施工

立委何欣純（左2）邀相關單位會勘益民路，呼籲施工期間應降低交通、安全衝擊。（林欣儀攝）

關心用路人的安全，立委何欣純日前爭取中央補助，將進行「大里區益民路街廓環境改造工程」，預計本月底開工，相關單位上午到現場會勘，強調一定重視地方意見，何欣純也強調，施工期間應兼顧品質、交通衝擊等問題，避免引發民怨。

站在益民路的人行道上，大里區長周崇琦指出，街廓環境改造工程已完成發包，預計9月底前進場施作，工期約85天，範圍包括中興路二段至新仁路二段間的益民路段，總長度900公尺，近日將召開說明會，傾聽居民意見。

何欣純則說，工地範圍周邊有立人高中、內新國小，上下學期間學生出入多，且鄰近的新仁路、益民路口為交通大瓶頸，工程單位應先做好交通動線規畫，此外，改造工程還將移除現有的10多棵黑板樹，改種其他樹種，不要再破壞人行地磚，影響民眾行的安全。

(中時)