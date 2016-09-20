8縣市長赴陸 藍委：無違背主權為蒼生

國民黨立法院黨團總召廖國棟今天表示，8位縣市長去中國大陸，絕沒違背主權，是為了蒼生百姓；當台灣經濟下滑到現在這樣的程度時，8位縣市長是被逼的來進行兩岸區域交流。

中國國民黨籍8位縣市首長登陸拚觀光，行政院長林全今天在立法院受訪時表示，樂意看到兩岸間任何友善交流，但不能預設政治前提，且交流過程應注意國家主權與尊嚴，不要因這些交流而受傷害。

廖國棟在國民黨團記者會上回應，8位縣市長去中國大陸，絕對沒有違背主權，只是為了蒼生百姓；當台灣經濟下滑到現在這樣的程度時，8位縣市長是被逼的來進行兩岸區域交流。

廖國棟強調，對於這8位縣市長去大陸的勇氣，願意給予嘉勉，這真的是用心在地方上的產業與經濟發展。1050920

(中央社)