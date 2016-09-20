暴雨前後水質致癌物增倍 環署：低於限值

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針對台大和成大研究團隊發現，短期暴雨會影響集水區水質，水中致癌物恐飆升4成到2倍，環保署環管處簡任技正邱國書說，研究檢測出最大值仍低於台灣管制值，民眾可以安心使用。

去年颱風蘇迪勒造成大台北原水濁度飆升，民生用水品質受影響，台大和成大研究團隊發現，短期暴雨會影響集水區水質，水中致癌物總三鹵甲烷（TTHM）、溶解性有機碳（DOC）飆升4成到2倍。

針對此研究結果，邱國書表示，暴雨前後研究所檢測的總三鹵甲烷最大值為64.9微克／公升，遠低於台灣自來水管制值80微克／公升。且台灣自來水總三鹵甲烷管制值也比其他先進國家像是歐盟、日本、加拿大等100微克／公升來得嚴格，全世界僅次於德國的50微克／公升。

此外，環保署也在民國101年至105年8月間做過2383次水質抽驗，合格率高達99.9%，其中有97.5％以上所測到的值，遠比80微克／公升的1/2還低，也比德國管制值還低。

邱國書指出，如果民眾真的擔心飲用水問題，可以將水煮沸3至5分鐘，總三鹵甲烷值就會大幅揮發掉，將風險降低。1050920

(中央社)