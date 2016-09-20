暴雨前後水質致癌物增倍 環署：低於限值
針對台大和成大研究團隊發現，短期暴雨會影響集水區水質，水中致癌物恐飆升4成到2倍，環保署環管處簡任技正邱國書說，研究檢測出最大值仍低於台灣管制值，民眾可以安心使用。
去年颱風蘇迪勒造成大台北原水濁度飆升，民生用水品質受影響，台大和成大研究團隊發現，短期暴雨會影響集水區水質，水中致癌物總三鹵甲烷（TTHM）、溶解性有機碳（DOC）飆升4成到2倍。
針對此研究結果，邱國書表示，暴雨前後研究所檢測的總三鹵甲烷最大值為64.9微克／公升，遠低於台灣自來水管制值80微克／公升。且台灣自來水總三鹵甲烷管制值也比其他先進國家像是歐盟、日本、加拿大等100微克／公升來得嚴格，全世界僅次於德國的50微克／公升。
此外，環保署也在民國101年至105年8月間做過2383次水質抽驗，合格率高達99.9%，其中有97.5％以上所測到的值，遠比80微克／公升的1/2還低，也比德國管制值還低。
邱國書指出，如果民眾真的擔心飲用水問題，可以將水煮沸3至5分鐘，總三鹵甲烷值就會大幅揮發掉，將風險降低。1050920
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。