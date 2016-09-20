陳德銘：看不到兩會復談的政治基礎
中國大陸海協會會長陳德銘日前接受新加坡媒體訪問時說，目前看不到兩岸兩會有恢復正式協商的政治基礎，大陸希望將來有這樣的基礎，但無法「盲目樂觀」，這樣的可能性「還看不到」。
他並表示，台灣若要參與國際會議或多邊活動，兩岸必須先協商，且在「九二共識」或「兩岸同屬一中」的前提下進行。「沒有這種前提，這事情也就不存在了。」
大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘上週抵達新加坡出席「新加坡峰會」，18日在香格里拉酒店接受新加坡聯合早報專訪，訪談內容於今天刊出。
陳德銘說，過去8年，海峽交流基金會董事長每次更換都會向大陸海協會發函，表示雙方在「九二共識」下繼續開展兩岸和平合作的協商，但總統蔡英文卻沒有承繼如此做法。
他表示，「所有明白人都知道，現狀並沒有維持住。」
陳德銘指出，大陸一定要很明確知道，兩岸兩會是在「一個國家下的兩個授權機構在交往，還是國際的一個雙邊機構在交往」。若是後者，兩會就無法復談。
他說：「現狀就是兩岸、兩會是在『九二共識』上交往。你現在不維持這個現狀，我就沒法做下去了。」
陳德銘表示，目前看不到兩岸兩會有恢復正式協商的政治基礎。「我們當然還是希望將來會有這個基礎，但是我也不能面對現實盲目樂觀，現在看來這種可能性還不是太……我還在看吧，還看不到。」1050920
(中央社)
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