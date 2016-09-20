男女18歲可結婚 林全盼立院有共識

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民主進步黨籍立法委員林靜儀今天表示，法務部是否可努力看看，民法結婚與訂婚規定都修成18歲？行政院長林全說，確實有檢討空間，樂於立法院形成共識，朝這方向思考。

民法規定，男未滿17歲，女未滿15歲者，不得訂定婚約。男未滿18歲，女未滿16歲者，不得結婚。

林靜儀上午在立法院質詢林全表示，到底是18歲或20歲是成年人？她要求法務部將公民權修往18歲、民法結婚與訂婚規定都修成18歲，是否可努力看看？

林全答詢說，確實有檢討空間，樂於希望立法院形成共識，朝這方面思考。

林靜儀追問，會往這方面思考，不論公民權18歲或民法結婚男女都18歲？林全說，「是的」。1050920

(中央社)