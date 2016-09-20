高速公路肩嗑飯 雲南任性男被罰5百元

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中國大陸雲南省大理有兩名男子日前在高速公路路肩修車時，無視一旁疾駛而過的車輛，淡定地吃起便當，卻被行經的交警逮個正著，被罰了人民幣100元（新台幣近500元）。

雲南網報導，大理交警支隊大保高速公路交警17日上午巡邏時，發現楚大高速公路上有兩輛小貨車停在緊急車道，沒有開啟警示燈，後方也沒有擺放任何警示標誌。

民警見狀立即將警車靠邊停下，上前查看，結果發現兩輛小貨車中間竟有兩名男子蹲在地上淡定地吃飯。儘管一旁車輛飛馳而過，兩名男子仍毫不在意。

其中一名男子說，朋友駕駛的小貨車剛上高速公路就拋錨，因此打電話請他開車上高速公路幫忙修車。考慮到接近午餐時間，他特地帶了便當給朋友。修完車後，兩人便開始就地用餐。

民警當場訓誡兩名男子，勸兩人到前方最近的太邑交通安全執法檢查站再停車用餐，並罰兩人100元。

大保高速公路交警表示，非緊急情況下，切勿在高速公路上隨意停車；行車途中若發生交通事故或故障，應第一時間做好必要的安全警示，報警求助，而不是找其他人上高速公路幫忙修車。1050920

(中央社)