酒醉男如喪屍攻擊員警 拆警車隔板

鍾姓男子酒後失態，褪去上衣露出刺青，有如「喪屍」攻擊警察。（李文正翻攝）

陳姓員警處理男子酒醉鬧事，遭鍾姓男子攻擊手肘受傷。（李文正翻攝）

25歲鍾姓男子酒醉有如「喪屍」，看到警察竟然褪去手鍊、項鍊，還把上衣脫個精光，露出「半甲」刺青，搖搖晃晃走向警察。

今天凌晨2點半，內湖警分局康樂街派出所獲報男子酒醉鬧事，妨害安寧，員警到場後，其中2名受到攻擊，趕緊通報其他派出所同仁過來幫忙，將鍾男壓制在地上，而酒醉男子身材壯碩，蠻力十足，不斷捶打旁邊的鐵捲門，警方動用5人才將他上銬押上警車。

10多名員警到場後，其中陳姓員警雙手手肘受傷，張姓員警右臉頰擦傷，但鍾男還不肯罷手，警車內牢牢固定的塑膠隔板，都被他毀壞殆盡，整個被拆除，僵持了半個多小時，才被帶回派出所偵訊，依妨害公務、傷害、毀損法辦。

(中時)