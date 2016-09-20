酒醉男如喪屍攻擊員警 拆警車隔板
25歲鍾姓男子酒醉有如「喪屍」，看到警察竟然褪去手鍊、項鍊，還把上衣脫個精光，露出「半甲」刺青，搖搖晃晃走向警察。
今天凌晨2點半，內湖警分局康樂街派出所獲報男子酒醉鬧事，妨害安寧，員警到場後，其中2名受到攻擊，趕緊通報其他派出所同仁過來幫忙，將鍾男壓制在地上，而酒醉男子身材壯碩，蠻力十足，不斷捶打旁邊的鐵捲門，警方動用5人才將他上銬押上警車。
10多名員警到場後，其中陳姓員警雙手手肘受傷，張姓員警右臉頰擦傷，但鍾男還不肯罷手，警車內牢牢固定的塑膠隔板，都被他毀壞殆盡，整個被拆除，僵持了半個多小時，才被帶回派出所偵訊，依妨害公務、傷害、毀損法辦。
(中時)
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