「池上秋收稻穗藝術節」 10月29、30日演出

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「池上秋收稻穗藝術節」將於10月29、30日演出，台灣好基金會邀請金曲獎製作人陳鎮川(右三)籌畫，以「頌。豐收—A-Lin回家唱歌」為軸，A-Lin在自己家鄉的土地歡樂地歌唱，與金黃稻穗、雲瀑山嶺共同頌讚豐收，曾為美國瑪莎‧葛蘭姆舞團編舞的布拉瑞揚(左一)與他回到台東創辦的舞團將以舞蹈打開豐收序幕，排灣族古謠傳唱的桑梅絹(左二)共同演出。20日記者會演出者與贊助單位一同合影。（王英豪攝）

「池上秋收稻穗藝術節」將於10月29、30日演出，台灣好基金會邀請金曲獎製作人陳鎮川籌畫，以「頌。豐收—A-Lin回家唱歌」為軸，A-Lin在自己家鄉的土地歡樂地歌唱，與金黃稻穗、雲瀑山嶺共同頌讚豐收。

曾為美國瑪莎‧葛蘭姆舞團編舞的布拉瑞揚與他回到台東創辦的舞團將以舞蹈打開豐收序幕，排灣族古謠傳唱的桑梅絹共同演出。20日記者會演出者與贊助單位一同合影。

(中時)