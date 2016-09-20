研究指颱風後水中致癌物飆升 北水處：仍遠低於標準
台灣大學與成功大學聯合研究指出，颱風暴雨會影響水質，使得水中致癌物總三鹵甲烷（TTHM）、溶解性有機碳（DOC）飆升4成至2倍，引發外界關注。台北市自來水事業處今上午強調，自來水水質均經嚴密檢測，颱風後的水質符合飲用水水質標準，民眾大可放心。
北水處說明，該研究是採取捷運碧潭站等6站飲水台及龍頭水，進行總三鹵甲烷檢驗，結果發現龍頭水颱風後最大值為64.9微克/公升，飲水台颱風後最大值56.1微克/公升，不過都低於台灣及歐美日等國的飲用水水質標準值80微克/公升。
該研究還指出，颱風期間原水中的天然有機物（NOM）會增加，經加氯生成消毒副產物也會增加。對此北水處強調，自來水中消毒副產物是例行監測項目，颱風期間也有持續加強監測。
去年蘇迪勒颱風期間，北水處淨水場清水的總三鹵甲烷監測，最高值為19.2微克/公升，確實較平日最高值8.65微克/公升略高，不過仍遠低於標準值80微克/公升。
對於檢測數據與該研究有相當落差，北水處水質科長薛志宏表示，可能是檢測方式不同所致，北水處是採環保署規定的國家標準檢測法，堪稱世界最嚴格，民眾不必過度恐慌。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。