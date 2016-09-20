研究指颱風後水中致癌物飆升 北水處：仍遠低於標準

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台灣大學與成功大學聯合研究指出，颱風暴雨會影響水質，使得水中致癌物總三鹵甲烷（TTHM）、溶解性有機碳（DOC）飆升4成至2倍，引發外界關注。台北市自來水事業處今上午強調，自來水水質均經嚴密檢測，颱風後的水質符合飲用水水質標準，民眾大可放心。

北水處說明，該研究是採取捷運碧潭站等6站飲水台及龍頭水，進行總三鹵甲烷檢驗，結果發現龍頭水颱風後最大值為64.9微克/公升，飲水台颱風後最大值56.1微克/公升，不過都低於台灣及歐美日等國的飲用水水質標準值80微克/公升。

該研究還指出，颱風期間原水中的天然有機物（NOM）會增加，經加氯生成消毒副產物也會增加。對此北水處強調，自來水中消毒副產物是例行監測項目，颱風期間也有持續加強監測。

去年蘇迪勒颱風期間，北水處淨水場清水的總三鹵甲烷監測，最高值為19.2微克/公升，確實較平日最高值8.65微克/公升略高，不過仍遠低於標準值80微克/公升。

對於檢測數據與該研究有相當落差，北水處水質科長薛志宏表示，可能是檢測方式不同所致，北水處是採環保署規定的國家標準檢測法，堪稱世界最嚴格，民眾不必過度恐慌。

(中時)