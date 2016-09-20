賊騎贓車趴趴走 警按兵不動跟監10多公里逮人
這下GG惹！偷車賊光明正大騎著贓車趴趴造，馬上被警方盯上人贓俱獲。彰化縣44歲陳姓男子昨天上涉嫌騎偷來的贓車在市區街上街閒逛，好巧不巧就被彰化警分局員警盯上，警方不打草驚蛇，按兵不動靜靜尾隨跟監在後，默默追了10幾公里，從彰化市區一路跟車，追到鹿港鎮，陳男毫無警覺，直到騎到鹿港鎮郊區產業道路，馬上被警方攔查逮捕，陳男被攔截時一臉錯愕驚訝，大呼倒楣、乖乖就逮。
彰化警民族路派出所所長謝文昇說，昨天警方執行毒品蒐證勤務，清查轄內毒品治安顧慮人口，2名巡邏員警意外在南郭路口發現陳男行蹤，騎著失竊機車閒逛，不動聲色一路騎著警用機車，輪流交叉默默跟在陳男的機車後頭。但行經彰化市中山路與中央路等多處路口，卻找不到適合的機會上前攔查。
警方一路跟到鹿港產業道路上，並線上聯絡當地警力支援，沒多久由鹿港警洪崛派出所警力協助雙面夾擊圍捕，陳男被警方上銬後，身上被起出1組玻璃球毒品吸食器。陳男就逮時直呼倒楣，自豪自己多次犯竊盜案未曾失風失手，沒想到警方一路跟監手法高明，讓他居然絲毫未察覺，只能認栽。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。