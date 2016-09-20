賊騎贓車趴趴走 警按兵不動跟監10多公里逮人

彰化警分局民族所2名巡邏員警發現陳姓竊車賊，一路騎警車跟監10多公里，嫌犯直至被攔截逮捕才驚覺竟被警方跟了這麼久。（謝瓊雲翻攝）

彰化警分局民族所2名巡邏員警發現陳姓竊車賊，一路騎警車跟監10多公里，嫌犯直至被攔截逮捕才驚覺竟被警方跟了這麼久。（謝瓊雲翻攝）

這下GG惹！偷車賊光明正大騎著贓車趴趴造，馬上被警方盯上人贓俱獲。彰化縣44歲陳姓男子昨天上涉嫌騎偷來的贓車在市區街上街閒逛，好巧不巧就被彰化警分局員警盯上，警方不打草驚蛇，按兵不動靜靜尾隨跟監在後，默默追了10幾公里，從彰化市區一路跟車，追到鹿港鎮，陳男毫無警覺，直到騎到鹿港鎮郊區產業道路，馬上被警方攔查逮捕，陳男被攔截時一臉錯愕驚訝，大呼倒楣、乖乖就逮。

彰化警民族路派出所所長謝文昇說，昨天警方執行毒品蒐證勤務，清查轄內毒品治安顧慮人口，2名巡邏員警意外在南郭路口發現陳男行蹤，騎著失竊機車閒逛，不動聲色一路騎著警用機車，輪流交叉默默跟在陳男的機車後頭。但行經彰化市中山路與中央路等多處路口，卻找不到適合的機會上前攔查。

警方一路跟到鹿港產業道路上，並線上聯絡當地警力支援，沒多久由鹿港警洪崛派出所警力協助雙面夾擊圍捕，陳男被警方上銬後，身上被起出1組玻璃球毒品吸食器。陳男就逮時直呼倒楣，自豪自己多次犯竊盜案未曾失風失手，沒想到警方一路跟監手法高明，讓他居然絲毫未察覺，只能認栽。

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(中時)