毒販遇警加速狂飆 警負傷追緝逮人送辦
草屯鎮發生30歲鄒姓毒品嫌犯，暗夜未戴安全帽，遇警加速狂飆，撞傷路人未停，還繼續逃逸，汪姓員警在追緝中受傷，仍負傷追緝，順利將鄒嫌逮捕歸案，搜出海洛因毒品1包，今（20日）上午依法究辦。
30歲的鄒嫌，有毒品、搶奪、竊盜等多項前科，昨晚19時左右騎機車在草屯市區閒逛時，經草屯所員警汪柏廷示意停車攔查，鄒嫌不但不接受盤查加速逃逸，並在市區持續闖紅燈、逆向行駛，狂飆市區，在太平路擦撞黃姓無辜女民眾還加速逃離。
因欲緝捕鄒嫌摔倒受傷的汪姓員警，見鄒嫌危險駕車又撞傷人，即刻呼叫同仁支援圍捕，在和興街被張所長及同仁趕上，合力將毒犯制伏，當場取出1包海洛因毒品，所幸傷者均無大礙。
鄒嫌被帶返派出所，經漏夜偵訊後，今上午被依毒品、公共危險罪移送檢方偵辦；由於鄒嫌前科累犯數起，警方仍將持續追查是否涉及其他刑案；汪姓員警負傷仍奮勇緝捕嫌犯的積極作為，今天亦獲婁分局長的嘉勉。
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(中時)
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