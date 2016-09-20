恆春無預警停電修復 商家終於能「開門」
日前颱風莫蘭蒂肆虐屏東，當地至今仍有部份地區沒電可用，台電人員加緊作業修復。但恆春鎮上今(20)日清晨3時多又突然大停電，造成不少店家早上無法開店營業，也因為無電可用，連鐵捲門都不能開，也有民宿業者不得不取消房客早餐服務，大嘆「無言」。所幸，今日早上10時左右逐漸復電，11時全面供電。
颱風過後，屏東街頭仍可見掉落招牌、遭「砍頭」路樹，還有店家整間店面被毀。而台電人員連夜趕工修復，就連週末夜晚也得出任務。但今日恆春又臨時大停電，台電鐵塔間導線斷落，導致枋山以南到恆春供電線路無法供電，影響恆春半島約4萬戶無電可用。
恆春商家碰上無預警大停電，超商711、全家一早也都無電可用，店家坦言生意確實受到影響。當地老店麵攤也因為停電而延後營業時間，租車行因為沒電而導致鐵捲門無法開啟，遇到客人上門也沒辦法做生意；早餐店業者也乾脆直接一天不營業。而在台電緊急應變小組積極搶修後，電力已於上午9時30分修復陸續供電。
(中時電子報)
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